Samantha teria história de “quebrar o coração” em Sex and the City 3

Em uma entrevista com a Variety (via Screen Rant), a estrela Kim Cattrall conversou sobre a história que Samantha teria em Sex and the City 3, um projeto que nunca saiu do papel.

O enredo envolveria Samantha tendo que vender o seu negócio de relações públicas para um magnata da tecnologia em ascensão durante a crise financeira de 2008.

“Seria de partir o coração. Samantha, dona de sua empresa de relações públicas, teria que vendê-la por causa de problemas financeiros.”

“2008 foi um ano difícil. Algumas pessoas ainda estão se recuperando até hoje. Ela teria que vender a sua empresa para um cara, esse seria o seu dilema.”

“Eu achei uma ótima ideia. Isso seria um conflito”, disse Kim Cattrall sobre a história de sua personagem em Sex and the City 3.

Projeto que nunca aconteceu

A atriz acrescentou que gostaria que Sex and the City 3 tivesse acontecido. No entanto, ao mesmo tempo, ela já estava pronta para seguir em frente com a sua carreira na época.

“Eu gostaria que tivéssemos feito algum tipo de evento para garantir um terceiro filme. Isso não aconteceu.”

“Mas, eu já estava pronta para seguir em frente. É exatamente o que eu queria: estar em lugares diferentes, interpretando personagens diferentes.”

No Brasil, Sex and the City está disponível na HBO Max.