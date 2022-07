Samaritan: Novo filme com Sylvester Stallone ganha pôster no Prime Video; veja

O novo filme com Sylvester Stallone, Samaritan, ganhou seu primeiro pôster pelo Prime Video.

O original do streaming traz o astro de Rocky no papel de um super-herói, que sumiu do mapa por anos (via ComicBook).

Continua depois da publicidade

Stallone é visto no pôster usando uma jaqueta com capuz em um beco, enquanto o reflexo da poça de água o mostra com o traje de um herói. Ainda é destacada a frase “há 25 anos, o maior herói do mundo desapareceu”.

Não é o primeiro filme de heróis do ator. O astro estrelou em Guardiões da Galáxia 2, para a Marvel, e voltou a colaborar com James Gunn em O Esquadrão Suicida. No filme da DC, ele deu voz ao Tubarão-Rei.

Veja o pôster, abaixo.

Mais sobre Samaritan

“O thriller se concentra em um garoto que está prestes a descobrir se um super-herói mítico, que desapareceu 20 anos antes de um evento trágico, ainda está vivo”, diz a sinopse.

Julius Averyé o diretor do filme. Bragi F. Schut, Mark L. Smith,Zak Penn e Chuck MacLean são roteiristas.

Além de Stallone, o elenco ainda conta com Javon “Wanna” Walton, Pilou Asbæk, Martin Starr, Moises Arias e Dascha Polanco.

Samaritan estreia no Prime Video em 26 de agosto.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.