Samaritano: Explicamos o final do filme com Sylvester Stallone

Alerta de spoiler

Samaritano é o novo filme do astro de Rocky, Sylvester Stallone, que estreou no Prime Video nesta semana. O ator vive um herói aposentado no longa-metragem, que some de Granite City, cidade fictícia protegida pelo super-herói.

Stallone interpreta Joe Smith, um idoso que trabalha como lixeiro na cidade, e coleciona velharias para consertar em seu apartamento. Em um momento, Joe chama a atenção do garoto Sam Cleary, que acredita que seu vizinho é o Samaritano. No entanto, acredita-se que o super-herói de Granite City havia morrido em uma explosão junto de seu irmão e vilão, Nemesis.

Joe salva Sam de uma gangue local, e com isso, o garoto começa a suspeitar ainda mais e investigar quem seu vizinho realmente é. Ao mesmo tempo, Sam se envolve com Cyrus, um chefe do crime na cidade, que tenta restaurar o plano de Nemesis e tornar Granite City em um caos total.

Quando Cyrus descobre que o Samaritano aparentemente está vivo, ele sequestra Sam, já que ambos possuem um vínculo de amizade recente. Joe precisa resgatar o menino na usina em que a gangue mantém Sam como refém, recriando o momento em que Nemesis e o Samaritano se enfrentaram há 20 anos.

A verdade sobre o Samaritano e Nemesis

Tanto o Samaritano quanto o Nemesis nasceram com superpoderes, embora o filme não explore tanto este lado. Um dos poderes que ambos possuem é super-força e grande resistência, bem como um corpo como se fosse aço.

Cyrus empunhava o martelo de Nemesis, a única arma capaz de ferir o Samaritano em um combate corpo a corpo. Este martelo foi forjado pelo vilão, a partir de seu ódio contra o irmão, que se denominava o herói de Granite City.

Tentando atrair seu irmão, Nemesis provocou o incêndio em uma usina de energia, querendo deixar a cidade na escuridão, gerando anarquia e caos. Enquanto lutavam contra si, houve um momento em que Nemesis se viu derrotado pelo Samaritano.

Mas, quando ele se afastou, acabou caindo e se segurando em uma borda. Nemesis agarra a mão do irmão para salvá-lo, mas o Samaritano cai em meio ao fogo, e presumivelmente morre.

Após este episódio, o herói e o vilão nunca mais foram vistos, e a polícia apenas conseguiu encontrar alguns materiais do Nemesis. Os personagens foram dados como mortos na grande batalha que mergulhou Granite City, anos mais tarde, numa onda de crimes.

O sociopata Cyrus, que suborna vários policiais na cidade, acaba confrontando Joe. A ideia de Cyrus era se tornar no novo Nemesis, e matar o Samaritano, que poderia ser Joe Smith, o amigo do jovem Sam. Ele chega a incendiar a usina como no passado, atraindo Joe para uma armadilha.

Mas, Joe não era o Samaritano, e sim, Nemesis. Em um momento crucial do filme, quando Cyrus e Joe lutavam, o personagem acabou revelando que ele não era o mocinho, mas o vilão. Posteriormente, ele recuperou seu martelo e lutou contra os capangas de Cyrus, enquanto o chefe do crime mantinha Sam de refém em outro lugar.

Com o local prestes a desabar, Nemesis usa sua força para derrotar Cyrus, mas acaba tendo a mesma visão que seu irmão teve há 20 anos. Joe se segura em uma borda, antes que caia em um precipício, podendo o fogo matá-lo de vez. Em boa hora, Sam consegue ajudá-lo, distraindo Cyrus, e Joe se recupera, tirando a máscara do vilão e o jogando no precipício.

Ao final do filme, Joe salva Sam de ser consumido pelo fogo, e o deixa em segurança com os bombeiros. O garoto que tanto idolatrou o Samaritano, ficou em choque ao descobrir que quem o salvou era o Nemesis. Mas, durante uma entrevista, ele confirma com orgulho que o Samaritano estava vivo e o salvou, dando a redenção que Nemesis precisava.

Com um espaço aberto para uma sequência após a redenção de Nemesis, até o momento, não foi anunciado um segundo filme do Samaritano. E caso aconteça, poderia revelar o que Joe escolheu fazer após salvar um jovem: continuar como um vilão, ou se tornar uma espécie de herói.

Samaritano está disponível no Prime Video.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.