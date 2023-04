Scarlett Johansson não vai mais estrelar filmes da Marvel: “O capítulo acabou”

Scarlett Johansson não pretende mais estrelar filmes da Marvel. Durante entrevista para Gwyneth Paltrow no The Goop Podcast (via The Hollywood Reporter), as duas atrizes refletiram sobre seu tempo estrelando filmes da Marvel e compartilharam se voltariam ao MCU no futuro.

Paltrow estrelou Homem de Ferro em 2008 como Pepper Potts e reprisou seu papel nas sequências do Homem de Ferro e nos filmes dos Vingadores, enquanto Johansson estreou como Viúva Negra em Homem de Ferro 2, e posteriormente estrelou os filmes dos Vingadores e também o filme solo da Viúva Negra, de 2021.

“Fazer Vingadores foi muito divertido. Eu tinha uns 26 anos. Eu era solteira, era divertido”, lembrou Johansson, descrevendo a experiência como um “acampamento de verão para adultos”. Paltrow compartilhou os mesmos sentimentos, chamando de “divertido estar em algo que ressoou tão profundamente com as pessoas culturalmente”.

No entanto, quando Paltrow perguntou se Johansson havia encerrado seu tempo na Marvel, a atriz confirmou que o “capítulo” chegou ao fim.

“Terminei”, disse Johansson. “Este capítulo acabou. Eu meio que fiz tudo o que tinha que fazer. Além disso, voltar e interpretar um personagem repetidamente assim, ao longo de uma década, foi uma experiência única”.

Johansson devolveu a pergunta para Paltrow e a questionou se ela também não estrelaria mais filmes da Marvel. Paltrow disse que não poderia descartar um retorno, já que sua personagem nunca morreu. “Eu penso que sim. Quero dizer, eu não morri, então eles sempre podem me chamar de volta”, afirmou.

“Acho que você pode voltar em algum momento”, rebateu Johansson a Paltrow, que brincou: “Sério? Uma Pepper Potts de 64 anos? Que ótimo”.

“100% cento, isso está acontecendo. Eu posso ver isso. Eles nunca vão deixar você ir. Balance essa peruca, baby”, acrescentou Johansson.

A Viúva Negra de Johansson morreu em Vingadores: Ultimato de 2019, mas depois a personagem retornou em seu filme solo.

O lançamento de Viúva Negra foi adiado em meio à pandemia, mas quando o filme foi lançado simultaneamente nos cinemas e no Disney+, Scarlett Johansson entrou com uma ação alegando que o filme tinha garantia de lançamento exclusivo nos cinemas quando ela assinou seu contrato e que seu contrato foi violado quando o filme foi lançado no serviço de streaming. A atriz também afirmou que a Disney não fez nenhuma tentativa de refazer seu acordo. Na época, a empresa respondeu que Johansson tinha recebido US$ 20 milhões pelo filme.

Eventualmente, Johansson e a Disney fizeram as pazes e entraram em um acordo sobre a quebra de contrato.

