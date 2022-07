Scrooge: Filme da Netflix com atriz da Marvel ganha primeiras imagens

O novo filme animado da Netflix com uma das estrelas da Marvel, Scrooge: A Christmas Carol, ganhou suas primeiras imagens.

Baseada no conto de Natal de Charles Dickens, a animação será uma adaptação musical sobrenatural, de viagem no tempo (via Variety).

Olivia Colman, que vai estrelar a série Invasão Secreta, está no elenco. Ela se junta aos atores Luke Evans, Jessie Buckley Johnny Flynn, Jonathan Pryce, Fra Fee, entre outros talentos.

Stephen Donnelly é o diretor do projeto, e está apenas em sua segunda produção. Ele revelou estar muito animado e desafiador fazer o filme.

“Tem sido um desafio fascinante adaptar uma história tão querida e frequentemente contada. Acho que esta versão dará a quem conhece Um Conto de Natal, todas as coisas que eles esperam, mas não como eles experimentaram antes”, disse ele.

Veja as imagens, abaixo.

Muitas adaptações

Um Conto de Natal teve seu primeiro texto foi concebido como uma novela por Charles Dickens, em 1843, e começou a se transformar em adaptações visuais muito tempo depois.

Uma das mais famosas adaptações para os cinema foi a de Robert Zemeckis, diretor de O Expresso Polar. Os Fantasmas de Scrooge reuniu Jim Carrey e Gary Oldman em 2009, para trazer Ebenezer Scrooge e sua descrença pelo Natal.

Scrooge: A Christmas Carol estreia em dezembro na Netflix.

