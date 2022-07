See: Jason Momoa viaja o mundo em trailer da 3ª temporada

See é o seriado protagonizado por Jason Momoa na Apple TV+. A produção ambientada em uma cenário pós-apocaliptico tem duas temporadas, e se encaminha para seu desfecho com trailer disponibilizado para o público.

“Estamos empolgados em compartilhar este épico capítulo final de ‘See’, que oferece todo o drama intenso, ação fascinante e emoção sincera que os fãs esperam, bem como o que achamos ser uma conclusão profundamente satisfatória para nossa história” disse o produtor executivo Jonathan Tropper na apresentação do trailer (via ComicBook).

Jason Momoa no papel de Baba Voss chega ao final da série com uma grande aventura épica para salvar sua tribo, conhecido pelo papel de Aquaman, Momoa protagoniza cenas intensas de ação no trailer.

A temporada final de oito episódios de See estreia com o primeiro no dia 26 de agosto de 2022 no Apple TV+, seguido por um novo episódio semanal.

Confira o trailer de See:

