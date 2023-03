Sequência de Alita: Anjo de Combate pode finalmente sair do papel

Alita: Anjo de Combate 2 pode sair em breve do papel. Em entrevista ao Insider, o produtor de longa data dos filmes de James Cameron, Jon Landau, disse que conversas sobre a sequência estão acontecendo.

“Tivemos alguma conversa sobre Alita? Várias, nas últimas semanas”, afirmou ele.

“Nós conversamos com Robert [Rodriguez]. Conversamos com Rosa [Salazar]”, acrescentou Landau sobre o diretor e estrela do filme sobre Alita 2.

Inicialmente, Cameron esperava dirigir Alita, mas seu compromisso com a franquia Avatar o impediu disso. O cineasta então acabou trazendo o diretor Robert Rodriguez, seu amigo de 25 anos, para supervisionar o projeto. Cameron escreveu o roteiro do filme com Rodriguez e Laeta Kalogridis.

Ainda segundo Jon Landau, “Jim e eu realmente achamos que há mais histórias a serem contadas. Achamos que na personagem de Alita há algo com o qual a audiência de hoje em dia consegue se relacionar”.

Baseado na série de mangás “Gunnm” de Yukito Kishiro, a ficção científica acompanha uma ciborgue feminina, Alita, no ano de 2563, que tem problemas para se lembrar de seu passado e sai em busca de respostas sobre suas origens.

Originalmente concebido como uma trilogia, o filme de 2019 arrecadou US$ 404 milhões em todo o mundo para um orçamento estimado de US$ 170 milhões.

Em dezembro, durante a estreia mundial de Avatar: O Caminho da Água, Landau disse ao Deadline que, além de continuar trabalhando na franquia Avatar, ele adoraria “fazer uma sequência de Alita: Anjo de Combate”.

