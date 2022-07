Sequência de E.T. algum dia vai acontecer? Ator do filme responde

E.T. O Extraterrestre, famoso filme de Steven Spielberg, chegou aos cinemas em 1982 e até hoje, quarenta anos mais tarde, continua sendo aclamado como um clássico de sua era, quando superou até mesmo a bilheteria de Star Wars.

Em meio à época dos reboots e sequências, o astro Henry Thomas, que deu vida ao pequeno Elliot no filme, conta em entrevista que não acha que uma continuação de E.T. O Extraterrestre acontecerá algum dia.

Continua depois da publicidade

Ao Comic Book, o ator mirim que agora tem 50 anos revela que várias ideias foram estudadas ao longo dos anos, mas que é improvável que algo aconteça.

“Houve ideias lançadas ao longo dos anos. Houve algumas conversas sérias no início porque o estúdio estava realmente pressionando para seguir o sucesso da temporada de 1982… É por isso que o comercial, acho que Spielberg aprovou o comercial porque isso é o mais próximo de uma sequência que ele está disposto a ir, como ele está disposto a permitir. A resposta para aquele comercial da Xfinity foi tão esmagadora e as pessoas pensaram que era um teaser para uma sequência que criou uma enorme agitação na internet.”

Ou seja, apesar dos fãs serem calorosos quanto a possibilidade de uma sequência, Steven Spielberg não parece disposto a fazê-la.

Mais sobre E.T. O Extraterrestre

Dirigido por Steven Spielberg, E.T. O Extraterrestre chegou aos cinemas em 1982, com distribuição da Universal Pictures.

O elenco contava com nomes como Henry Thomas, Drew Barrymore, Robert MacNaughtor, Dee Wallace e mais.

“O jovem Elliott faz amizade com um pequeno alienígena que ficou perdido na Terra. Decidido a proteger seu novo amigo, ele tenta fazer com que o extraterrestre volte em segurança para seu planeta natal.”, diz a sinopse do filme.

E.T. O Extraterrestre está disponível no Globoplay.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.