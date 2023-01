Sequência de Glass Onion será completamente diferente, diz diretor

O diretor de Glass Onion: Um Mistério Knives Out, Rian Johnson, revelou que a sequência do filme da Netflix será completamente diferente de seu antecessor.

Com o sucesso de Glass Onion, os fãs estão ansiosos para um terceiro filme da franquia Entre Facas e Segredos, que teria o retorno de Daniel Craig como Benoit Blanc.

Continua depois da publicidade

Em entrevista para a Variety, Johnson comentou que já está trabalhando no terceiro filme da saga, embora o streaming ainda não tenha anunciado (via ScreenRant).

Segundo o cineasta, o longa-metragem será completamente diferente, com uma nova temática e um novo tom.

“Estou começando a trabalhar no terceiro filme agora, e também é isso que me deixa criativamente empolgado: não preciso replicar o último filme. O objetivo é atacar em uma direção completamente com um novo tom e temática”, disse ele.

Daniel Craig como Benoit Blanc

Mais sobre Glass Onion: Um Mistério Knives Out

Na sequência de Entre Facas e Segredos, de Rian Johnson, Benoit Blanc viaja até a Grécia para desvendar um mistério envolvendo novos suspeitos.

O filme está sendo aclamado pela crítica especializada, com aprovação de 94% dos críticos no Rotten Tomatoes, com 314 análises computadas.

Com a direção e roteiro de Rian Johnson, a sequência foi adquirida pela Netflix e estabelece o começo de uma grande franquia. O streaming pretende lançar a sequência em cinemas selecionados do mundo todo.

“O bilionário da tecnologia Miles Bron convida seus amigos para escapar em sua ilha grega particular. Quando alguém aparece morto, o detetive Benoit Blanc é colocado no caso”, diz a descrição.

Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson, Dave Bautista e Ethan Hawke fazem parte do elenco.

Glass Onion: Um Mistério Knives Out está disponível na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.