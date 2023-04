Sequência de Godzilla vs Kong ganha título e data de estreia

A continuação de Godzilla vs Kong recebeu o título de Godzilla x Kong: The New Empire (Godzilla x Kong: O Novo Império, em tradução literal) e será lançada nos cinemas em 15 de março de 2024. As informações são do Hollywood Reporter.

Segundo a sinopse, o novo filme mostrará “Godzilla e King Kong se unindo para enfrentar uma ameaça de fim de mundo tão aterrorizante que nenhum deles poderia sobreviver sozinho”.

Adam Wingard, diretor de Godzilla vs Kong, retorna para comandar a sequência, que também terá novamente os atores Rebecca Hall, Brian Tyree Henry e Kaylee Hottle. Dan Stevens, Fala Chen e Rachel House estão entre os estreantes do elenco.

Lançado em 2021, Godzilla vs Kong se tornou um dos maiores filmes pós-pandêmicos, tendo arrecadado US$ 470 milhões pelo mundo. Godzilla x Kong: The New Empire será o quinto filme na franquia de monstros da Legendary e Warner Bros.

Godzilla vs Kong está disponível no Brasil pelo HBO Max.

Veja o teaser de anúncio de Godzilla x Kong: The New Empire:

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.