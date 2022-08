Sequência de Scooby-Doo é cancelada

De acordo com o Hollywood Reporter, a Warner Bros. cancelou Scoob: Holiday Haunt, a sequência de Scooby! O Filme.

A animação seria lançada diretamente na HBO Max, mas a nova administração da Warner Bros. não vê sentido em lançar grandes projetos diretamente no serviço de streaming.

Com o cancelamento, o estúdio espera economizar cerca de US$ 40 milhões. Ainda não se sabe quais são os novos planos para a franquia Scooby-Doo.

Filme da Batgirl também foi cancelado

Vale lembrar que Batgirl também foi cancelado pela Warner Bros. O longa-metragem não será lançado nos cinemas e nem mesmo na HBO Max.

O inusitado é que Batgirl já estava em pós-produção, ou seja, as gravações já tinham sido concluídas. A Warner Bros. teve um prejuízo de cerca de US$ 90 milhões com o projeto.

Scooby! O Filme, a animação de Scooby-Doo, está agora disponível na HBO Max.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.