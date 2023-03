Série Chuck vai ganhar filme, garante Zachary Levi

Zachary Levi, que retornou aos cinemas como o super-herói Shazam, afirmou que um filme baseado na série Chuck vai acontecer.

Segundo o ator, ele convenceu o estúdio Warner Bros. a realizar o filme em algum momento:

“Os fãs de Chuck são algumas das minhas pessoas favoritas no mundo”, disse o ator durante participação no Sirius XM (via Comic Book). “Eles impulsionaram minha carreira por tanto tempo e continuam a crescer. Quero dizer, já estivemos em todas as plataformas de streaming neste momento, e mais e mais pessoas descobrem ele, e esse é mais um motivo pelo qual continuo tentando fazer esse maldito filme do Chuck. E acho que convenci o pessoal da Warner Bros. a me deixar fazer isso em algum momento”, afirmou.

Levi acrescentou: “Não sei quando vai ser. Quero dizer, isso ainda está em estágio inicial, mas sim [vai acontecer]”.

Na série, Zachary Levi interpretou Chuck Bartowski, um cara comum que se viu arrastado para o mundo da espionagem e enfrentou alguns dos criminosos mais perigosos do planeta.

A comédia de ação durou cinco temporadas e ficou no ar entre 2007 e 2012.

No Brasil, Chuck está disponível pelo Prime Video.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.