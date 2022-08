Sexta-Feira 13 pode ganhar um novo filme; saiba mais

A franquia Sexta-Feira 13, criada em 1980, pode ganhar um novo filme no próximo ano.

Surgindo para rivalizar com Halloween – A Noite do Terror, lançado em 1978, Sexta-Feira 13 se tornou um dos grandes sucessos do terror na década de 80.

Apesar da notícia ainda não ter sido anunciada oficialmente, uma página no site Cameo, do diretor Sean S. Cunningham, revelou que um décimo terceiro filme está agendado para 2023 (via CBR).

Jason Voorhes, o assassino sobrenatural, está sendo mantido na geladeira por anos, e justamente por conta dos direitos legais sobre o personagem.

Em 2021, o escritor Victor Miller, do primeiro filme, venceu uma batalha judicial contra o cineasta, e está com os direitos da franquia. No entanto, Cunningham pode usar a versão adulta de Jason, mas caso queira fazer com que um filme seja lançado, precisa entrar em acordo com Miller.

Mais sobre Sexta-Feira 13

“A história do homicído em Crystal Lake não impede que os instrutores montem um acampamento de verão no bosque. Moradores supersticiosos advertem sobre o ocorrido, mas os jovens Jack, Alice, Bill, Marcie e Ned, prestam pouca atenção aos mais velhos e acabam sendo perseguidos por um assassino brutal. A medida em que são esquartejados, baleados e esfaqueados, os instrutores lutam para manterem-se vivos contra um adversário implacável”, diz a sinopse.

O filme lançado em 1980 teve a direção e produção de Sean S. Cunningham, com Victor Miller tendo escrito o roteiro original.

Sexta-Feira 13 está disponível na HBO Max.

