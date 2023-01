Sexta-Feira 13: Reboot com diretor do filme original é anunciado

Sexta-Feira 13 vai ganhar outro reboot, dessa vez com envolvimento do diretor e produtor do filme original de 1980, Sean S. Cunningham.

Surgindo para rivalizar com Halloween – A Noite do Terror, lançado em 1978, Sexta-Feira 13 se tornou um dos grandes sucessos do terror na década de 80.

Conforme o Bloody Disgusting, o roteirista Jeff Locker confirmou que está desenvolvendo um novo filme da franquia de Terror.

Locker, atualmente trabalhando em The Night Driver para a produtora de Cunningham, observou que ele e o diretor Jeremy Weiss apresentaram um “reboot dos sonhos de Sexta-Feira 13” e começaram a desenvolvê-lo com a bênção de Cunningham.

Os obstáculos legais ainda existem, porém, um que exigiria um acordo com o roteirista Victor Miller, mas de acordo com Locker, há um plano em vigor caso um acordo não seja alcançado.

“Obviamente, a série de TV (Crystal Lake) reacendeu o interesse em um novo filme”, disse Locker. “Portanto, esperamos que a empolgação ao redor inspire os dois lados a se unirem e nos dê Jason na tela grande novamente pela primeira vez em 14 anos, mas também temos um plano B para uma sequência do original, que achamos que os fãs irão amar e deve evitar qualquer problema jurídico”.

O problema sobre o status legal da franquia Sexta-Feira 13 é que o roteirista original Victor Miller recebeu os direitos do roteiro do primeiro filme após um longo processo de rescisão de direitos autorais. Como resultado, Miller pode desenvolver projetos baseados e enraizados nesse roteiro, mas considerando os diferentes caminhos que a franquia tomou após seu envolvimento (Jason como uma máquina de matar gigante, a máscara de hóquei, indo para o espaço, etc.), não está claro. de uma perspectiva pública quem possui o quê entre Miller e Cunningham.

“A história do homicído em Crystal Lake não impede que os instrutores montem um acampamento de verão no bosque. Moradores supersticiosos advertem sobre o ocorrido, mas os jovens Jack, Alice, Bill, Marcie e Ned, prestam pouca atenção aos mais velhos e acabam sendo perseguidos por um assassino brutal. A medida em que são esquartejados, baleados e esfaqueados, os instrutores lutam para manterem-se vivos contra um adversário implacável”, diz a sinopse.

O filme lançado em 1980 teve a direção e produção de Sean S. Cunningham, com Victor Miller tendo escrito o roteiro original.

Sexta-Feira 13 está disponível na HBO Max.

