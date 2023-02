Sexta-Feira Muito Louca 2 vai acontecer, diz Jamie Lee Curtis

A continuação da comédia cult Sexta-Feira Muito Louca (2003) está prestes a acontecer. É o que garante uma das estrelas do filme, Jamie Lee Curtis.

Durante premiação do Sindicato dos Produtores de Hollywood, realizada neste sábado (25), a atriz afirmou (via Variety):

Continua depois da publicidade

“Isso vai acontecer”, disse ela. “Sem dizer que há algo oficialmente acontecendo, estou olhando para você neste momento e dizendo: ‘Claro que vai acontecer’. Vai acontecer”, garantiu.

Outro indício da sequência de Sexta-Feira Muito Louca ocorreu no dia 14 de fevereiro, quando Curtis compartilhou uma foto dela com sua colega de elenco do filme, Lindsay Lohan, no Instagram com a legenda: “É sexta-feira. Estou só dizendo! Dedos cruzados!”.

Lohan comentou a postagem com emojis de dedos cruzados, um rosto sorridente com olhos de coração e duas mãos para cima.

Em novembro do ano passado, Jamie Lee Curtis já havia dito para a Variety que “ainda não há cronograma” para o novo filme, mas “estamos conversando. Pessoas estão conversando. As pessoas certas estão conversando”.

Em Sexta-Feira Muito Louca, Curtis interpreta a mãe de uma adolescente rebelde de 15 anos (vivida por Lohan) que acabam trocando de corpos após comerem biscoitos da sorte chineses.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.