Shang-Chi 2 vai introduzir “novas coisas” ao MCU, promete Simu Liu

Não se sabe muito sobre Shang-Chi 2, mas o ator principal da franquia indicou o que esperar dela.

Em entrevista ao Collider, Simu Liu detalhou como Shang-Chi 2 contará com algumas novidades.

Continua depois da publicidade

“Entrar em uma sequência é emocionante. Não parece necessariamente que há uma pressão para fazê-la ou uma pressão para exceder as expectativas”, disse Liu ao site.

“Parece que estabelecemos um mundo e há algo realmente nostálgico e emocionante em retornar a esse mundo que passamos tanto tempo pensando e pensando. E então, estamos começando a revisitar algumas coisas, mas também mostrar ao espectador coisas novas. Vamos entregar toda a ação incrível pela qual fomos celebrados no primeiro filme, mas também esperamos explorar novos lados do personagem de Shaun e os personagens ao seu redor. Isso, é claro, se ainda pudermos pagar Michelle Yeoh. Ela está no topo do mundo e é apenas a rainha de tudo.”

Shang-Chi está no Disney+

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis é um filme de super-heróis baseado no personagem Shang-Chi da Marvel Comics. Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, é parte do MCU.

O filme é dirigido por Destin Daniel Cretton a partir de um roteiro que escreveu com Dave Callaham e estrelado por Simu Liu como Shang-Chi ao lado de Awkwafina, Meng’er Zhang, Fala Chen, Florian Munteanu, Benedict Wong, Michelle Yeoh e Tony Leung.

No filme, Shang-Chi é forçado a confrontar seu passado após ser atraído para a organização dos Dez Anéis.

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis está disponível no Disney+. O filme do herói está com uma continuação confirmada.

Clique aqui para assinar o Disney+ e assistir às produções da Marvel.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.