Sharon Stone diz que perdeu guarda do filho por causa de Instinto Selvagem

Sharon Stone disse em entrevista que perdeu a guarda do filho por conta de suas cenas em Instinto Selvagem. O filme de 1992 lançou a atriz ao estrelato e tem a famosa cena em que ela dá uma cruzada de pernas sem calcinha.

“Perdi a custódia do meu filho”, afirmou ela ao podcast Table for Two with Bruce Bozz.

Stone se casou com Phil Bronstein em 1998, seis anos após o lançamento de Instinto Selvagem. Devido à incapacidade de Stone de ter filhos biológicos, o casal adotou Roan em 2000; o divórcio foi finalizado quatro anos depois.

Na época, Sharon Stone pediu a custódia primária de Ryan, que tinha 8 anos na época, mas a juíza Anne-Christine Massullo negou, alegando que Bronstein forneceria um ambiente mais estável para seu filho.

“Quando o juiz perguntou ao meu filho, meu garotinho, ‘Você sabia que sua mãe faz filmes de sexo?’, disse Stone. “Esse é o tipo de abuso do sistema, que considerou que tipo de mãe eu era porque fiz aquele filme. As pessoas estão andando sem roupas na TV normal agora. Você viu talvez um décimo sexto de segundo de possível nudez minha e eu perdi a custódia do meu filho”, acrescentou.

A juíza ainda chamou a atenção para o fato da possível reação exagerada de Sharon Stone aos problemas de saúde de Roan, que sugeriu injeções de Botox como uma forma de lidar com os pés fedorentos do garoto.

Sobre os problemas de saúde, Stone disse no Table for Two que perder a custódia de Roan literalmente “partiu seu coração” – ela foi parar na Mayo Clinic com “batimentos cardíacos extras nas câmaras superior e inferior do coração”, explicou ela.

Ela e Roan mantiveram um relacionamento próximo ao longo dos anos. A atriz entrou com documentos legais em 2019 para adicionar “Stone” ao nome dele, que hoje tem 22 anos, e Stone compartilhou uma foto de Roan em seu Instagram em julho passado, chamando-o orgulhosamente de “Roan Stone”.

