Sharon Stone ganhou US$ 13,5 milhões a menos que Michael Douglas por Instinto Selvagem

Sharon Stone revelou que ganhou US$ 500 mil por Instinto Selvagem enquanto Michael Douglas recebeu US$ 14 milhões.

“Michael Douglas ganhou US$ 14 milhões. Eu era nova e ele era uma grande estrela”, disse a atriz durante um discurso no 43º almoço anual do Muse Awards New York Women In Film & Television. As informações são do Page Six.

Continua depois da publicidade

Stone – que disse recentemente que perdeu metade de seu dinheiro em um escândalo bancário – também afirmou que foi desrespeitada por um produtor do filme, que sempre se referia a ela repetidamente como “Karen” durante “todo o filme”.

“Mesmo no Baile do Governador [depois do Oscar], ele ainda me chamava de ‘Karen’. E eu carreguei essa humilhação profundamente dentro de mim – mesmo que meu nome não estivesse no pôster”, disse ela.

No início do mês, Sharon Stone havia declarado que perdeu a guarda do filho por conta de suas cenas em Instinto Selvagem. O filme de 1992 lançou a atriz ao estrelato e tem a famosa cena em que ela dá uma cruzada de pernas sem calcinha.

“Perdi a custódia do meu filho”, afirmou ela ao podcast Table for Two with Bruce Bozz.

“Quando o juiz perguntou ao meu filho, meu garotinho, ‘Você sabia que sua mãe faz filmes de sexo?’, disse Stone. “Esse é o tipo de abuso do sistema, que considerou que tipo de mãe eu era porque fiz aquele filme. As pessoas estão andando sem roupas na TV normal agora. Você viu talvez um décimo sexto de segundo de possível nudez minha e eu perdi a custódia do meu filho”, revelou.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.