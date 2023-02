Shazam! 2: Capa de revista destaca as vilãs do filme

A revista Den of Geek divulgou em sua capa personagens de Shazam! Fúria dos Deuses, o segundo filme do super-herói.

Na imagem, compartilhada por Zachary Levi (o Shazam), o herói da DC aparece ao lado das Filhas de Atlas – Kalypso, Hespera e Anthea – que são as vilãs do filme.

Confira:

Mais sobre Shazam! 2

Em Shazam! Fúria dos Deuses, Zachary Levi reprisa o seu papel como Shazam, personagem que também era conhecido como Capitão Marvel em histórias em quadrinhos mais antigas.

Zachary Levi vai retornar ao papel principal, bem como os atores Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Grace Fulton, Djimon Hounson, entre outros.

Por sua vez, as atrizes novas que foram escaladas, Helen Mirren, Lucy Liu e Rachel Zegler, viverão as antagonistas do filme.

A direção novamente é de David F. Sandberg, enquanto o roteiro é de Chris Morgan, conhecido pela franquia Velozes e Furiosos.

Shazam! Fúria dos Deuses (Shazam! 2) estreia no Brasil em 16 de março.

Shazam! está disponível na HBO Max.

