Shazam 2: Diretor desmente rumores sobre refilmagens

O diretor de Shazam! Fúria dos Deuses (Shazam! 2) desmentiu os rumores de que o filme estaria passando por refilmagens.

David F. Sandberg, que está de volta ao comando da sequência, confirmou que está trabalhando na pós-produção do longa-metragem da DC.

Continua depois da publicidade

No momento, a equipe continua fazendo a mixagem final de som, adicionando cores e finalizando os efeitos visuais do filme. Ele desmente totalmente o boato de que a sequência estaria sendo refeita (via The Direct).

“Não. Eu vi relatos de que Shazam 2 está sendo refeito, mas não é verdade. O corte está bloqueado há algum tempo e estamos fazendo a mixagem final, cores e efeitos visuais agora”, disse ele.

“Todos estão felizes com o filme. e não vamos trabalhar mais nisso apenas por causa da mudança na data de lançamento. Eles acharam que a data de lançamento anterior de Aquaman era melhor para nós e essa é a razão pela qual nos mudamos”, comentou o diretor.

Zachary Levi em Shazam!

Mais sobre Shazam! 2

Em Shazam! Fúria dos Deuses (Shazam! 2), Zachary Levi reprisa o seu papel como Shazam, personagem que também era conhecido como Capitão Marvel em histórias em quadrinhos mais antigas.

A direção novamente é de David F. Sandberg, enquanto o roteiro é de Chris Morgan, conhecido pela franquia Velozes e Furiosos.

Zachary Levi vai retornar ao papel principal, bem como os atores Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Grace Fulton, Djimon Hounson, entre outros.

Por sua vez, as atrizes novas que foram escaladas, Helen Mirren, Lucy Liu e Rachel Zegler, viverão as antagonistas do filme.

Shazam! Fúria dos Deuses (Shazam! 2) chega aos cinemas em 17 de março de 2023.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.