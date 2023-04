Shazam! 2 encerra seu período em cartaz como uma das maiores bombas de 2023

Shazam! Fúria dos Deuses (Shazam! 2) é um gigantesco fracasso comercial. Esse destino já era esperado desde a estreia do filme, mas agora o fato foi concretizado.

Depois de ter arrecadado meros US$ 2 milhões em seu quarto fim de semana em cartaz, o filme da DC já encerra sua jornada na bilheteria. Algumas salas continuarão exibindo o longa-metragem, mas nada que efetivamente afete muito a bilheteria da obra.

Assim sendo, Shazam! 2 encerra com arrecadação, nos cinemas, de US$ 123 milhões (conforme o Box Office Mojo).

Com orçamento aproximado de US$ 110 a 125 milhões, o filme da DC está longe de gerar lucro, tendo em vista que o orçamento não leva em conta os gastos com marketing. Via de regra, um filme precisa arrecadar mais que o dobro de seu orçamento para começar a lucrar.

Isso basicamente enterra qualquer chance de vermos uma continuação de Shazam! 2, visto que já foi dito pelo diretor e ator Zachary Levi que isso dependeria da bilheteria do filme.

Shazam! Fúria dos Deuses

Mais sobre Shazam! 2

Em Shazam! Fúria dos Deuses, Zachary Levi reprisa o seu papel como Shazam, personagem que também era conhecido como Capitão Marvel em histórias em quadrinhos mais antigas.

Zachary Levi retorna ao papel principal, bem como os atores Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Grace Fulton, Djimon Hounson, entre outros.

Por sua vez, as atrizes novas que foram escaladas, Helen Mirren, Lucy Liu e Rachel Zegler, vivem as antagonistas do filme.

A direção novamente é de David F. Sandberg, enquanto o roteiro é de Chris Morgan, conhecido pela franquia Velozes e Furiosos.

Shazam! Fúria dos Deuses (Shazam! 2) está disponível em plataformas digitais.

