Shazam! 2 ganha pôster antes do lançamento de novo trailer

O filme Shazam! Fúria dos Deuses é um dos mais aguardados da DC no ano, e teve seu pôster revelando antes do lançamento do novo trailer.

Com o retorno de Zachary Levi ao papel do poderoso herói, o longa vai apresentar as três vilãs, filhas de Atlas, contra a Família Shazam.

A Warner Bros divulgou um novo pôster para começar a campanha de marketing do filme, mostrando mais do visual dos personagens (via Comic Book Movie).

O cartaz reúne Shazam e seus irmãos adotivos transformados em heróis, bem como as vilãs de Helen Mirren, Lucy Liu e Rachel Zegler.

Veja o pôster, abaixo.

Mais sobre Shazam! 2

Em Shazam! Fúria dos Deuses, Zachary Levi reprisa o seu papel como Shazam, personagem que também era conhecido como Capitão Marvel em histórias em quadrinhos mais antigas.

Zachary Levi vai retornar ao papel principal, bem como os atores Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Grace Fulton, Djimon Hounson, entre outros.

Por sua vez, as atrizes novas que foram escaladas, Helen Mirren, Lucy Liu e Rachel Zegler, viverão as antagonistas do filme.

A direção novamente é de David F. Sandberg, enquanto o roteiro é de Chris Morgan, conhecido pela franquia Velozes e Furiosos.

Shazam! Fúria dos Deuses (Shazam! 2) estreia no Brasil em 16 de março.

