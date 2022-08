Shazam 2 pode ter a participação de importante personagem

O filme Shazam! Fúria dos Deuses (Shazam! 2), terá o retorno do herói às telonas, e pode contar com a participação de uma personagem importante.

Após ter sido adiado pela Warner Bros. Discovery, o novo filme da DC vai demorar mais um pouco para chegar aos cinemas.

No entanto, enquanto a sequência não é lançada, uma nova notícia, que já é antiga, voltou a surgir. O jornalista Devin Faraci revelou que a Mulher-Maravilha irá aparecer no filme (via The Direct).

A participação de Gal Gadot no papel da personagem mais uma vez será rápida, incluindo pelo menos uma cena de ação. Seria o retorno da atriz desde Mulher-Maravilha 1984.

“Após o furo que tivemos no último episódio sobre a Mulher Maravilha aparecendo em Shazam! 2, não sabíamos como ela iria aparecer. Agora posso dizer que ela tem um papel não insignificante no filme, incluindo pelo menos uma cena de ação”, disse ele.

Filme da DC

Em Shazam! Fúria dos Deuses (Shazam! 2), Zachary Levi reprisa o seu papel como Shazam, personagem que também era conhecido como Capitão Marvel em histórias em quadrinhos mais antigas.

A direção novamente é de David F. Sandberg, enquanto o roteiro é de Chris Morgan, conhecido pela franquia Velozes e Furiosos.

Zachary Levi vai retornar ao papel principal, bem como os atores Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Grace Fulton, Djimon Hounson, entre outros.

Por sua vez, as atrizes novas que foram escaladas, Helen Mirren, Lucy Liu e Rachel Zegler, viverão as antagonistas do filme.

Shazam! Fúria dos Deuses (Shazam! 2) chega aos cinemas em 17 de março de 2023.

