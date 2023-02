Shazam! 2 pode ter uma das piores bilheterias de estreia da DC

Shazam! Fúria dos Deuses (Shazam! 2) não deve atingir altos números em sua estreia nos cinemas.

De acordo com estimativas do Box Office Pro, o filme vai faturar entre US$ 43 milhões e US$ 52 milhões em seu primeiro fim de semana, podendo a chegar ao montante total de US$ 101 milhões nos EUA. Isso representa uma das piores estreias de um filme da DC; Shazam! 2 só deve bater Aves de Rapina (2020), que arrecadou US$ 33 milhões em sua abertura e encerrou sua bilheteria nos EUA com US$ 84 milhões.

A sequência de Shazam! não deve se sair melhor do que o primeiro filme, que teve US$ 53,5 milhões em seu primeiro fim de semana e bilheteria total de US$ 140,5 milhões nos EUA.

Em Shazam! Fúria dos Deuses, Zachary Levi reprisa o seu papel como Shazam, personagem que também era conhecido como Capitão Marvel em histórias em quadrinhos mais antigas.

Zachary Levi vai retornar ao papel principal, bem como os atores Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Grace Fulton, Djimon Hounson, entre outros.

Por sua vez, as atrizes novas que foram escaladas, Helen Mirren, Lucy Liu e Rachel Zegler, viverão as antagonistas do filme.

A direção novamente é de David F. Sandberg, enquanto o roteiro é de Chris Morgan, conhecido pela franquia Velozes e Furiosos.

Shazam! Fúria dos Deuses (Shazam! 2) estreia no Brasil em 16 de março.

Shazam! está disponível na HBO Max.

