Shazam! 2 vai tirar herói gay do armário

Pedro Peña, herói interpretado por Jovan Armand e D. J. Cotrona em Shazam!, será abertamente gay na sequência do filme.

“A grande novidade [de Shazam! 2] é ser muito mais direto sobre Pedro ser gay”, explicou o roteirista Henry Gayden em entrevista ao Dorkaholics. “E isso foi sugerido no primeiro filme muito sutilmente”.

Ele acrescenta: “E eu pensei que era muito importante incluirmos isso e trazer isso à tona neste filme”.

Pedro não é gay nos quadrinhos e foi um personagem coadjuvante no primeiro Shazam!, mas deve ganhar um destaque maior no segundo filme.

Heróis de Shazam! 2

Em Shazam! Fúria dos Deuses, Zachary Levi reprisa o seu papel como Shazam, personagem que também era conhecido como Capitão Marvel em histórias em quadrinhos mais antigas.

Zachary Levi vai retornar ao papel principal, bem como os atores Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Grace Fulton, Djimon Hounson, entre outros.

Por sua vez, as atrizes novas que foram escaladas, Helen Mirren, Lucy Liu e Rachel Zegler, viverão as antagonistas do filme.

A direção novamente é de David F. Sandberg, enquanto o roteiro é de Chris Morgan, conhecido pela franquia Velozes e Furiosos.

Shazam! Fúria dos Deuses (Shazam! 2) estreia no Brasil em 16 de março.

Shazam! está disponível na HBO Max.

