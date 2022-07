Shazam 3 vai acontecer? Astro responde

A sequência de Shazam! ainda nem foi lançada, e Shazam 3 pode estar nos planos da DC.

Shazam! Fúria dos Deuses teve seu primeiro trailer revelado na San Diego Comic-Con, e contou com os atores no painel (via ComicBook).

Continua depois da publicidade

Zachary Levi, que interpreta o herói titular, foi questionado por um fã se será possível um terceiro filme do personagem. Ele manteve a esperança dos espectadores no local.

“Ok, tudo bem, vamos fazer outro”, disse Levi. “Se vocês forem ver este e gostarem, há uma boa chance de os chefes fazerem mais um.”

Apesar dos questionamentos voltados ao filme em si, muitos abordaram se Adão Negro e Shazam teria algum crossover. O elenco acabou se esquivando das perguntas.

Shazam! 2 chega este ano aos cinemas

Zachary Levi retorna como o super-herói Shazam e Asher Angel como seu alter ego adolescente, Billy Batson. As novidades do elenco são Lucy Liu como a vilã Kalypso e Helen Mirren como Héspera, a irmã de Kalypso, além da mencionada Rachel Zegler.

David F. Sandberg volta para dirigir Shazam! 2, com roteiro de Henry Gayden.

Shazam! Fúria dos Deuses (Shazam! 2), da DC, estreia em 29 de dezembro de 2022.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.