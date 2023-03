Shazam! Fúria dos Deuses: Explicamos o final do filme da DC

Alerta de spoilers

Shazam! Fúria dos Deuses (Shazam! 2) já está em exibição nos cinemas, marcando o retorno de Zachary Levi ao papel titular. Alguns eventos do filme podem não ter ficado tão claros para os espectadores. Assim sendo, vamos mergulhar no desfecho do longa-metragem da DC.

Em um museu na Grécia, duas das três “filhas de Atlas” Kalypso (Lucy Liu) e Hespera (Helen Mirren) aparecem para roubar o bastão mágico (que Shazam quebrou em dois no primeiro filme) que roubou seus poderes.

De volta à Filadélfia, Shazam está em terapia – ele está preocupado em envelhecer e ser expulso de sua casa. Além disso, está preocupado em manter seu grupo de super-heróis juntos, particularmente quando Freddie (Jack Dylan Grazer) quer voar por conta própria.

Enquanto isso, as filhas de Atlas sequestraram o Mago Shazam (Djimon Hounsou) e o forçaram a reparar o cajado, permitindo-lhes roubar de volta seus poderes das crianças Shazam, encontrar a “semente de ouro” e replantar a árvore do conhecimento que lhes permitiria reabrir seu reino divino.

De volta à terra dos adolescentes, Freddie conhece a nova garota na escola Anne (Rachel Zegler), que o engana para revelar sua identidade secreta. Acontece que ela é a terceira filha de Atlas, Anthea, e suas irmãs chegam e removem os poderes de Freddie.

Shazam e companhia aparecem, mas tarde demais, as mulheres selam parte da Filadélfia em uma bolha, assim como seu reino era, e sequestram Freddie.

Dentro da bolha, Shazam e companhia tentam descobrir como recuperar Freddie e derrotar as filhas de Atlas com a ajuda de uma pena mágica na grande biblioteca escondida atrás de uma das muitas portas que Eugene (Ross Butler) vem mapeando em seu covil.

Eles atraem as filhas para uma armadilha, onde eles lutam e, finalmente, sequestram Hespera, mas ela queria ser capturada. Ela sai de sua cela e encontra a biblioteca, bem como a “maçã de ouro” e, em seguida, queima a biblioteca antes de partir por uma das portas de volta ao seu mundo onde suas irmãs estão.

Traições

Freddie e o Mago estão prontos para escapar, graças à ajuda de Anthea, que está se apaixonando por Freddie e não quer que ele morra, mas Hespera retorna e descobre seu plano. Enquanto as filhas estão discutindo – Kalypso quer destruir o reino humano por vingança, Hespera não – Freddie rouba a maçã, mas percebem o que ele fez.

Kalypso agarra o cajado e vai para o reino humano em um dragão feito de madeira para encontrar Freddie, o Mago, Shazam e companhia e a maçã que ela precisa para plantar a árvore, o que ela faz no meio de um estádio de beisebol.

No entanto, como o solo no reino humano é tóxico para a árvore divina, ele gera inúmeros monstros míticos para aterrorizar a humanidade.

Shazam e companhia, além de seus pais adotivos – agora cientes dos superpoderes de seus filhos – tentam ajudar a humanidade convocando unicórnios. Freddie desaparece para tentar encontrar Anthea, que tem seus poderes removidos por Kalypso.

Hespera tenta fazer com que sua irmã pare de agir por vingança; Kalypso a mata antes dela atrapalhar seus planos. Shazam aparece e uma Hespera moribunda concorda em ajudá-lo.

Shazam atrai Kalypso de volta ao estádio onde vemos Hespera ainda viva. Ela encolhe a bolha para estar em um raio muito menor em torno de Kalypso e Shazam enquanto ele entra no que é efetivamente uma batalha suicida.

Ele agarra o bastão e o usa para absorver todo o poder deles, eventualmente disparando contra Kalypso e matando-a, além de destruir a cúpula.

Sacrifício e renascimento

Billy morre com esse esforço, e Anthea o leva para ser enterrado no reino dos deuses, onde a árvore replantada cresce de forma saudável. O Mago lamenta o fim da linha de magia, com o cajado quebrado e todas as crianças Shazam impotentes.

Então a Mulher-Maravilha aparece, conserta a equipe e traz Billy de volta à vida de alguma forma. Anthea recupera seus poderes, mas decide retornar ao reino humano com Freddie.

Vemos a família de volta à sua casa em construção quando a campainha toca e o Mago, ostentando um corte de cabelo e barba extravagantes revela que ele estava nas redondezas, e planeja ficar no mundo humano por mais algum tempo. Billy pergunta a ele qual é o nome de seu super-herói e o mago revela que é, de fato, Shazam.

