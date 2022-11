Após Enola Holmes, Sherlock de Henry Cavill pode ter filme na Netflix

O ator Henry Cavill é um dos astros mais renomados da indústria cinematográfica nos últimos anos, e vem conseguindo papéis importantes em grandes franquias. Um dos casos é viver o Sherlock Holmes nos dois filmes de Enola Holmes, da Netflix.

No entanto, o personagem atua como um coadjuvante nos filmes, e o ator abordou se um filme spin-off sobre Sherlock é possível de acontecer no streaming.

“Agora uma detetive de aluguel, Enola Holmes assume seu primeiro caso oficial para encontrar uma garota desaparecida enquanto as faíscas de uma perigosa conspiração acendem um mistério que requer a ajuda de amigos – e do próprio Sherlock – para desvendar”, diz a sinopse.

O elenco conta com Mille Bobby Brown, de Stranger Things, vivendo Enola, Henry Cavill como Sherlock, Helena Bonham Carter, David Thewlis, Louis Partridge, e outros atores. Sam Claflin, o Mycroft Holmes do primeiro filme, ficou de fora.

Um filme derivado é possível?

Em uma entrevista ao Collider, Cavill comentou se um derivado de Enola Holmes focado em Sherlock Holmes pode acontecer.

O ator retornou recentemente ao papel de Superman no cinema, e deixou a produção de The Witcher, sendo que a terceira temporada será sua última no papel.

Cavill está com uma agenda lotada, e disse que sua agenda será um fator importante para decidir se o spin-off vai acontecer.

“Acho que há tantas opções lá. O importante para mim é ter certeza de que posso dar tudo o que preciso para cada um dos personagens que interpreto”, disse ele.

“Estou ficando mais ocupado e meu prato está ficando um pouco mais cheio, então acho que é tudo uma questão de ter certeza de que tenho tempo para servir aos personagens como preciso”, comentou o ator.

Embora um derivado possa não ser possível no momento, considerando os outros compromissos do ator, Enola Holmes 2 já deixou um derivado pronto para acontecer.

Depois que Enola nega a oferta de Sherlock de formar uma parceria, uma cena pós-créditos apresenta o novo colega de Sherlock, Dr. John Watson.

Watson desempenhou um papel importante na vida do detetive, sendo seu grande parceiro e sempre ajudando ele além das investigações.

Mesmo que o ator esteja considerando um derivado, ele já revelou que quer ter mais controle criativo de seu personagens, e com Sherlock não deve ser diferente.

Enola Holmes 2 está disponível na Netflix.

