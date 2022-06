Sherlock Holmes 3: Filme com Robert Downey Jr. ganha notícia desanimadora

Sherlock Holmes 3 está há anos sem sair do papel e o diretor Dexter Fletcher, que assume o posto de Guy Ritchie, não tem notícias muito animadoras sobre o projeto.

O filme com Robert Downey Jr. está em desenvolvimento desde 2017, mas já passou por muitos problemas nesse meio tempo.

O diretor demonstrou confiança no filme, mas não sabe dizer exatamente quando isso acontecerá. Ele também comentou sobre como a pandemia prejudicou o projeto inteiro.

“A pandemia descarrilou tudo”, disse Fletcher ao Collider. “Eu acho que vai ser feito. Eu acho que tem que ser feito. Eu não sei qual é a linha do tempo disso, infelizmente, mas eu acredito que deveria ser feito”.

“É fantástico. Eu acho que depende de todas as pessoas certas estarem no lugar certo, na hora certa. Acho que é isso. É uma daquelas reviravoltas cruéis do destino”, continuou o diretor.

Sherlock Holmes vai ganhar série no HBO Max

Sherlock Holmes ganhará uma nova série. Desta vez, para a HBO Max, com Robert Downey Jr., astro da Marvel, como produtor.

A informação veio do Hollywood Reporter. O site também relatou que uma segunda série relacionada à franquia está em desenvolvimento, também com Robert Downey Jr. como produtor.

Robert Downey Jr. interpreta Sherlock Holmes no cinema. No entanto, ainda não se sabe se ele retornará ao papel para esses novos projetos.

Detalhes do enredo estão sendo mantidos em segredo. Outras informações devem ser divulgadas em breve.

Ainda não existe previsão de lançamento para as novas séries de Sherlock Holmes, para a HBO Max.

