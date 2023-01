Shrek 5 vem aí? Explicamos o final de Gato de Botas 2: O Último Pedido

Alerta de spoiler

O filme Gato de Botas 2: O Último Pedido está sendo muito elogiado pela crítica e público, e seu final emocionante pode ter indicado que Shrek 5 pode ser lançado.

“O Gato de Botas descobre que sua paixão pela aventura cobrou seu preço: ele já gastou oito de suas nove vidas. Ele então parte em uma jornada épica para encontrar o mítico Último Desejo e restaurar suas nove vidas”, diz a sinopse.

Continua depois da publicidade

O elenco de voz traz Antonio Banderas, Harvey Guillén, Florence Pugh, Olivia Colman, Ray Winstone, Samson Kayo, Anthony Mendez e Da’Vine Joy Randolph.

Explicamos abaixo o final de Gato de Botas 2: O Último Pedido, novo filme da DreamWorks; confira (via CBR).

Lobo Mau enfrenta o Gato de Botas

A equipe do Gato de Botas localiza o mapa, culminando em uma batalha em uma dimensão mística. No entanto, o Lobo Mau, que rastreou o Gato de Botas, o encontra, confirmando que ele não é um caçador de recompensas.

Na verdade, o Lobo Mau é a Morte, e esperou por muito tempo para tirar a última vida do Gato de Botas, que continuou vivo por um longo período.

O Lobo Mau luta contra o protagonista, mas o espadachim fica impressionado com a fé que Perrito tem nele e não desiste.

O personagem deixou de lado sua arrogância e luta por Kitty, sua amada que ele deixou no altar algum tempo atrás.

Porém, a Morte começa a sentir simpatia pelo Gato de Botas após vê-lo tentando se redimir. Assim que param de lutar, a Morte avisa que um dia eles se encontrarão novamente e foge.

A Cachinhos Dourados põe as mãos no mapa, mas opta por não usar o desejo, por ela ainda precisa salvar o Bebê Urso. Mesmo tendo aprendido o valor familiar, e Jack ataca com sua bolsa de armas mágicas. Dentro da bolsa, ele consome os petiscos místicos, vira um gigante, pega o mapa e começar a fazer seu desejo.

Perrito usa seu olhar contra Jack, o distraindo, fazendo com que Cachinhos Dourados, Gato de Boas e Kitty consigam roubar o mapa dele e destruí-lo.

O Grilo Falante e a Fênix escaparam da bolsa de Jack e acabaram queimando o resto do mapa, com Jack sendo destruído após a estrela implodir.

Após a vitória, a Cachinhos Dourados sai com os ursos, entendendo que eles eram sua tribo o tempo inteiro. Ela e o Bebê Urso consertam seu relacionamento e partem para uma nova aventura.

Já Perrito, que foi abandonado e abusado a vida toda, está feliz por estar junto do Gato de Botas e Kitty. O Gato de Botas havia encontrado Perrito fingindo ser um gato na casa de Luna, sendo apenas um peão no tabuleiro.

No final, o Gato de Botas e Kitty acabam se reconciliando, aceitando que foram feitos um para o outro. Nos momentos finais, o Gato de Botas, Kitty e Perrito roubam um navio de um governador para fazer uma nova viagem até alguns velhos amigos. Isso sugere que esses velhos amigos possam ser Shrek, Fiona e Burro, indicando que Shrek 5 pode acontecer.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.