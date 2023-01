Shrek: Eddie Murphy quer que seu Burro tenha filme solo

O filme Shrek é um grande sucesso dos longas animados, e o ator Eddie Murphy, que deu voz ao Burro, quer que seu personagem tenha um filme solo.

Com o Gato de Botas de Antonio Banderas tendo dois filmes, Murphy também quer sentir o gosto de ter um projeto derivado.

Continua depois da publicidade

Em entrevista recente, o ator comentou que Burro é mais engraçado que o Gato de Botas e por isso merece um filme solo (via CBR).

“Eles fizeram aqueles filmes do Gato de Botas, sabe, deveriam ter feito um filme do Burro! Burro é mais engraçado do que Gato de Botas. Por que – quero dizer, eu amo o Gato de Botas, mas ele não é mais engraçado que o Burro”, disse o ator.

Na mesma entrevista, ele comentou que toparia fazer um quinto filme do Shrek caso fosse chamado novamente.

“Eu estaria absolutamente aberto [a fazer]. Se eles vierem até mim com outro Shrek , eu o farei em dois segundos. Eu amo o Burro”, comentou.

Shrek deve ganhar quinto filme e novo derivado

Shrek pode voltar, depois de anos longe das telonas. O famoso ogro pode ganhar um novo filme e mais um derivado, indicou Antonio Banderas, que dá voz ao Gato de Botas.

Banderas deu ao público no Red Sea Film Festival uma atualização sobre o futuro da franquia Shrek, afirmando que provavelmente haverá um Shrek 5 em algum momento no futuro.

Ele também deu a entender que voltaria como Gato de Botas tanto em Shrek 5, quanto em um possível terceiro filme sobre o felino.

“Estou com esse gato há quase 20 anos. A primeira vez que interpretei o Gato das Botas, estava trabalhando na Broadway, então fiz minha primeira sessão lá. Já fiz cinco filmes. Provavelmente haverá outro, e Shrek provavelmente voltará”, disse Antonio Banderas.

Shrek está disponível na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.