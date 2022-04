Shuri, Nakia e Okoye lideram batalha em cena de Pantera Negra 2

Hoje é um dia e tanto para os fãs da Marvel! Com o CinemaCon2022 em andamento nos Estados Unidos, a Marvel Studios não perdeu a oportunidade de mostrar ao público uma cena inédita de Pantera Negra 2, que chega aos cinemas ainda neste ano.

O filme infelizmente não terá o retorno de Chadwick Boseman, que faleceu após lutar contra o câncer de cólon por quatro anos, mas trará uma cena cheia de girl power com Shuri (Letitia Wright), Okoye (Danai Gurira) e Nakia (Lupita Nyong’o) honrando o legado de T’Challa.

Quem estava no evento pôde conferir o momento com exclusividade e, como de costume, gravações não eram permitidas. No entanto, o site Screen Rant descreve a cena, afirmando que Shuri, Okoye e Nakia estavam lutando juntas na linha de frente de uma batalha, embora não seja informado contra quem.

Nakia, Okoye e Shuri serão, ainda, as três personagens principais da sequência, liderando o exército de Wakanda. Segundo teorias, Shuri será a nova governante de Wakanda durante Pantera Negra 2 e, portanto, a próxima a usar o traje do Pantera Negra. No entanto, a informação ainda não foi confirmada.

Pantera Negra 2 será lançado no cinema

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) é um filme de super-herói baseado no personagem da Marvel Comics, Pantera Negra.

Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, é a sequência de Pantera Negra de 2018 e parte do MCU.

O filme foi dirigido por Ryan Coogler, que co-escreveu o roteiro com Joe Robert Cole, e é estrelado por Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Letitia Wright, Winston Duke e Angela Bassett.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) estreia dia 10 de novembro de 2022 nos cinemas do Brasil.

