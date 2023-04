Sigourney Weaver confirma que não retorna à franquia Alien

Atualmente, o diretor Fede Álvarez, de O Homem nas Trevas e A Morte do Demônio (2013), trabalha em um novo filme de Alien. Ele até compartilhou recentemente uma imagem dos bastidores do longa-metragem. No entanto, os dias de Sigourney Weaver como Ellen Ripley acabaram.

Em uma entrevista à revista Total Film (via Variety), Weaver disse que não vai voltar mais à icônica franquia.

“Há todos os tipos de atores mais jovens assumindo esse tipo de papel”, disse Weaver. “E havia um filme de Alien que eu realmente queria fazer com Neill Blomkamp e não conseguimos fazer, mas esse navio já foi embora. Estou muito feliz fazendo o que estou fazendo. Eu coloco meu tempo no espaço!”.

O cineasta de Distrito 9, Blomkamp, roteirizou e se preparou para um filme de Alien que nunca saiu do papel na 20th Century Fox. A sequência marcaria a quinta vez que Weaver interpretaria Ripley depois de Alien, Aliens, Alien 3 e Alien: A Ressurreição.

Novo filme de Alien

A trama do novo Alien “vai acompanhar um grupo de jovens em um mundo distante, que se encontra em um confronto com a forma de vida mais aterrorizante do universo”.

Os que enfrentarão o Alien são os atores David Jonsson (Industry), Archie Renaux (Sombra e Ossos), Isabela Merced (Rosaline), Spike Fearn (The Batman), Aileen Wu (Away from Home) e Cailee Spaeny (Mare of Easttown), que será a protagonista.

Fede Alvarez (O Homem nas Trevas, A Morte do Demônio) dirige o novo Alien. O longa não tem previsão de estreia.

O novo Alien terá produção de Ridley Scott, o criador da franquia, e será lançado diretamente no serviço de streaming Hulu, como parte da estratégia da 20th Century Studios de lançar 10 filmes originais por ano na plataforma.

