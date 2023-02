Sinopse de Planeta dos Macacos: O Reinado revela o legado de César

Planeta dos Macacos: O Reinado dá continuidade à famosa franquia de ficção científica. O filme funciona como sequência de Planeta dos Macacos: A Guerra e sua sinopse revela o legado de César.

De acordo com um novo relatório do THR, o Reino do Planeta dos Macacos continuará a explorar o impacto que César teve em sua comunidade de macacos e no mundo em geral.

A história envolverá alguns símios que distorceram o legado de César para promover suas próprias agendas imperialistas.

O relatório também revela que a atriz de Jurassic World: Domínio e Severance, Dichen Lachman, é a mais recente adição ao elenco.

“O novo filme dos Macacos se passa muitos anos após a conclusão de Planeta dos Macacos: A Guerra, de 2017. Muitas sociedades de macacos cresceram desde quando César levou seu povo a um oásis, enquanto os humanos foram reduzidos a uma existência selvagem. Alguns grupos nunca ouviram falar de César, enquanto outros contorceram seus ensinamentos para construir impérios”, começa a descrição da trama do filme.

“Neste cenário, um líder símio começa a escravizar outros grupos para encontrar tecnologia humana, enquanto outro símio, que viu seu clã ser levado, embarca em uma jornada para encontrar a liberdade. Uma jovem mulher humana torna-se a chave para a busca deste último, embora ela tenha planos próprios”, conclui a sinopse não-oficial.

Mais sobre Planeta dos Macacos: O Reinado

O quarto filme da popular franquia pós-reboot é dirigido por Wes Ball, mais conhecido por The Maze Runner e suas duas sequências.

Planeta dos Macacos: O Reinado é escrito por Josh Friedman, Patrick Aison, Rick Jaffa e Amanda Silver, os dois últimos escreveram Avatar: O Caminho da Água.

O longa-metragem contará com Freya Allan, a Ciri de The Witcher, em papel de protagonista. Também estão confirmados no elenco Kevin Durand, William H. Macy, Owen Teague, Peter Macon, Sara Wiseman e Eka Darville, entre outros.

As filmagens estão atualmente em andamento na Austrália. Não há data de estreia para Planeta dos Macacos: O Reinado.

