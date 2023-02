Skinamarink: Conheça o terror macabro que viralizou no TikTok

Mesmo produzido com baixíssimo orçamento, o filme de terror Skinamarink se tornou um verdadeiro fenômeno na internet. Em 2022, o longa vazou na web, permanecendo por um bom tempo entre os assuntos mais comentados do Twitter. Neste ano, após sua estreia oficial, o inusitado projeto também viralizou no TikTok.

Skinamarink tem roteiro e direção de Kyle Edward Ball, em seu primeiro trabalho como cineasta. Produzido por apenas 15 mil dólares, o longa já faturou mais de 2 milhões nas bilheterias.

Além de deixar espectadores do mundo todo com os cabelos em pé, o filme também ganhou o coração da crítica especializada, com 75% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama de Skinamarink e os motivos que levaram ao viral! Confira também o sinistro trailer do longa ao final da matéria.

Skinamarink é um fenômeno de terror em 2023

Dado o sucesso financeiro e crítico de Skinamarink, não é difícil concluir que o filme entrará para o seleto rol de “fenômenos do terror” – junto com A Bruxa de Blair e Atividade Paranormal.

A premissa do longa é muito simples: dois irmãos acordam sozinhos em plena madrugada, e não demoram a desconfiar que não estão sozinhos em casa.

Os protagonistas Kevin e Kaylee não conseguem encontrar os pais, e a situação fica ainda mais estranha quando as portas, as janelas e os objetos da casa começam a desaparecer.

O que se sucede é uma jornada bizarra pelo imaginário dos irmãos – onde uma figura sinistra, e aparentemente não-humana, está sempre à espreita.

Skinamarink é protagonizado por Lucas Paul e Dali Rose Tetreault, dois jovens atores que encontram no filme seu primeiro projeto nos cinemas.

Por que Skinamarink viralizou no TikTok?

Muito antes do lançamento de Skinamarink, o diretor Kyle Edward Ball utilizava o YouTube para publicar vídeos sombrios baseados em pesadelos da infância.

Em 2020, o curta-metragem “Heck” foi produzido para representar o conceito de Skinamarink, e a partir daí, o cineasta começou a produção do longa.

Skinamarink foi completamente filmado na casa onde Ball passou a infância, na cidade de Edmonton, no Canadá.

Em julho de 2022, devido a uma falha técnica de um festival de cinema, Skinamarink vazou na internet, garantindo a atenção imediata de usuários do TikTok, Reddit e Twitter.

Após vazar na internet, o longa ganhou um caráter de “lenda urbana”, o que aumentou ainda mais sua popularidade. Na época, muita gente chegou a divulgar as cenas de Skinamarink como se fossem reais.

O sucesso do longa pode ser explicado por sua temática universal. Skinamarink é, basicamente, um pesadelo de infância, e por isso, todo mundo pode se identificar com o longa. O nome “Skinamarink”, inclusive, vem de uma canção de ninar.

Quando Skinamarink estreia no Brasil?

Muita gente se pergunta: onde assistir Skinamarink legendado no Brasil? Infelizmente, o filme ainda não tem previsão de estreia no Brasil, seja nos cinemas ou nas plataformas de streaming. Nos EUA, o longa está na plataforma Shudder.

Enquanto isso, você pode conferir o sinistro trailer do longa no YouTube. Veja abaixo:

