Snyder Cut: Estúdio não foi informado sobre aparição surpresa de personagem

A Liga da Justiça de Zack Snyder (Snyder Cut) contou com uma aparição surpresa de um personagem, mas o estúdio não havia sido informado pelo diretor.

Segundo um novo relatório, a Warner Bros. não sabia da existência do Caçador de Marte no longa-metragem. Isso se deve pelo fato de Snyder não ter incluído o herói no roteiro original (via ScreenRant).

Os fãs sempre criaram teorias sobre o personagem de Harry Lennix ser o Caçador de Marte. Lennix apareceu como General Swanwick em O Homem de Aço e Batman vs Superman: A Origem da Justiça.

Posteriormente, foi revelado durante o Snyder Cut, que a aparição de Martha Kent para conversar com Lois Lane, na verdade, era o Caçador de Marte. Ao final do filme, ele visitou o Batman e se revelou, caso um dia pudesse querer ajuda.

Quase foi cortado da versão final

No entanto, a ideia não havia agradado tanto os executivos, que queriam cortar o personagem do longa-metragem.

O presidente da DC Films, Walter Hamada, queria que o personagem fosse excluído, pois o estúdio possuía outros projetos para ele. Jason Kilar, então CEO da WarnerMedia na época, ficou a favor de Snyder e permitiu o uso do Caçador de Marte.

Por sua vez, o Lanterna Verde que seria vivido por Wayne T. Carr, foi cortado pela Warner, mesmo que a cena tenha sido gravada.

Liga da Justiça de Zack Snyder, também chamado de Snyder Cut, está agora disponível na HBO Max.

