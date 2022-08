Só um herói pode salvar a DC a este ponto e a resposta é óbvia

A DC claramente passa por problemas em meio à fusão da Warner Bros com a Discovery. O futuro dos filmes do estúdio é incerto. Mas há um herói da editora que pode reverter toda essa situação.

A arma mais poderosa da Warner Bros. Discovery no universo DC é uma que eles mal usaram e eles só precisam dar luz verde.

Versões do diretor e aparições especiais à parte, os Lanternas Verdes não receberam tanta atenção no live-action o após o terrível filme com Ryan Reynolds em 2011.

Seu notório passo em falso como Hal Jordan deixou o herói na geladeira, selando o destino de um iniciador de franquia que terminou com um cliffhanger, que levou a lugar algum.

Dito isto, se a história dos filmes de quadrinhos confirmou alguma coisa, é que sempre há uma chance de um retorno.

Com tons de Capitã Marvel e Star Wars, o Lanterna Verde já salvava o dia anos antes dessas duas franquias existirem, prosperando na página de quadrinhos e, sem dúvida, definindo o tom e a amplitude da Era de Prata.

Estreando em 1959 no Showcase #22 , o Lanterna Verde de Hal Jordan e a tropa da qual faz parte exploraram o Universo DC, que se estende além das ruas repletas de crimes de Gotham ou até mesmo das profundezas dos oceanos.

O futuro do Universo DC no cinema pode parecer cada vez menor do que gostaríamos, mas um projeto restante prometido é uma série de TV sobre o personage, que está em andamento desde 2020.

O seriado é estrelado por Jeremy Irvine como o Lanterna Verde da Era de Ouro, Alan Scott, cujo anel funciona de forma diferente dos acessórios todo-poderosos usados ​​por Hal e companhia.

Juntando-se a ele está Finn Wittrock como Guy Gardner, o terceiro terráqueo alistado na força espacial protetora do planeta.

É um emparelhamento intrigante para a segunda tentativa do estúdio de tirar os Lanternas Verdes do limbo no live-action, mas se for bem feito, essa abordagem pode finalmente tirar uma folha da cartilha da competição.

Futuro da DC é o Lanterna Verde

Após uma apresentação a investidores em 4 de agosto de 2022, a Warner Bros. Discovery revelou planos que correspondem aos métodos de construção de mundo da Marvel e colocaram em prática um plano de 10 anos.

O CEO David Zaslav revelou planos “para desenvolver os personagens da DC, mas também nosso trabalho é proteger a marca DC. E é isso que vamos fazer.”

Com isso em mente, seria ótimo ver a Tropa dos Lanternas Verdes se expandir na tela pequena antes de voar para a grande, semelhante a como Ms. Marvel (e presumivelmente Cavaleiro da Lua e Mulher-Hulk, em algum momento ) estão destinados a fazer.

Seguir esse caminho daria tempo para a Warner Bros. se preparar para grandes eventos da DC e ajudar a plantar uma nova promissora semente para o futuro nas telonas.

Ainda não há data de estreia para a série dos Lanternas Verdes no HBO Max.

