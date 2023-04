Sobrenatural: A Porta Vermelha retorna às origens em trailer

O quinto filme da franquia Sobrenatural ganhou seu primeiro trailer completo. Sobrenatural: A Porta Vermelha representa um retorno bem-vindo às origens da franquia, com o retorno do elenco principal como a família Lambert.

O mais novo filme da franquia, que marca a estreia na direção de Patrick Wilson, concluirá a saga da Família Lambert, que foi contada nos dois primeiros filmes da franquia.

Wilson, Rose Byrne, Ty Simpkins e Andrew Astor reprisarão seus papéis em A Porta Vermelha, com Peter Dager e Hiam Abbass também integrando o elenco, em papéis não divulgados até o momento.

Veja o trailer e o pôster de Sobrenatural: A Porta Vermelha, abaixo.

A sinopse do filme, que se passa 10 anos após o segundo filme, diz:

“Para colocar seus demônios para descansar de uma vez por todas, Josh (Wilson) e Dalton (Simpkins) devem ir mais fundo em The Further do que nunca, enfrentando o passado sombrio de sua família e uma série de novos e mais horripilantes terrores que se escondem atrás da porta vermelha”.

Sobrenatural: A Porta Vermelha estreia em 6 de julho nos cinemas.

