Sobrinho de Michael Jackson viverá Rei do Pop em cinebiografia

O sobrinho de Michael Jackson, Jaafar Jackson, irá viver o Rei do Pop na cinebiografia que focará na carreira do ícone da música.

De acordo com o Deadline, o filme que terá direção de Antoine Fuqua vai ter a presença do filho de Jermaine Jackson, que é irmão de Michael e membro do The Jackson 5.

Jaafar canta e dança desde os 12 anos e já se apresentou cantando músicas de Sam Cooke a Marvin Gaye.

A Lionsgate irá produzir o longa-metragem, que tem o roteiro escrito por John Logan. Robert Richardson deve ser o diretor de fotografia, com as filmagens começando no final do ano.

Por enquanto, a Lionsgate não definiu uma data de lançamento para a cinebiografia sem título sobre Michael Jackson.

O que sabemos sobre a cinebiografia?

Com Fuqua na direção e Logan no roteiro, Graham King, produtor responsável pela cinebiografia do Queen, Bohemian Rhapsody, vai assumir a produção do filme com John Branca e John McClain.

De acordo com o estúdio Lionsgate, o filme sobre Michael Jackson abordará todos os aspectos da vida do cantor, embora não esteja claro como o filme vai lidar com as várias controvérsias envolvendo o falecido ícone da música.

Jackson, que ganhou 13 Grammys e passou do estrelato infantil no Jackson 5 até chegar ao posto de maior estrela pop do mundo, morreu em 2009 aos 50 anos.

Não há previsão para a data de lançamento do filme.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.