Sonic 3 será inspirado em jogos famosos da franquia, revelam roteiristas

Em uma Comic-Con organizada pelo Klamath Community College, os roteiristas Pat Casey e Josh Miller, da franquia Sonic, discutiram informações iniciais sobre o terceiro filme da saga, incluindo a presença do personagem Shadow e inspirações em games de sucesso da marca.

“Com o fato de Shadow estar claramente na franquia daqui para frente, não acho que seja revelador dizer que adoraríamos incorporar elementos de Sonic Adventures 2 e Shadow the Hedgehog, seu spin-off solo”, revelam os escritores.

O jogo Shadow the Hedgehog é famoso entre os fãs da franquia por ser mais sombrio, com armas realistas, linguagem grosseira e uma missão que incluía o assassinato do presidente dos Estados Unidos, se distanciando dos demais games da saga por seu tom adulto.

Enquanto isso, nos filmes, o personagem Shadow já foi brevemente apresentado na cena pós-créditos de Sonic 2. Sabe-se anda que a Paramount está em busca de um ator famoso para dublá-lo no próximo longa da franquia, mas nenhum contrato foi fechado até o momento.

O filme Sonic 3 deve ser lançado nos cinemas em 2024.

