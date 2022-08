Sony revela que astro de El Muerto será uma grande estrela

O CEO da Sony Pictures, Tony Vinciquerra, revelou que o astro do filme El Muerto será uma grande estrela da Marvel.

Bad Bunny vai interpretar um vilão inusitado do Homem-Aranha em um novo projeto, anunciado ainda no mês de abril.

O novo filme faz parte do universo do Aranha da Sony. Segundo Vinciquerra, que disse estar entusiasmado com o projeto, Bunny será uma grande estrela (via CBR).

“Estamos entusiasmados por ter os dois, Bad Bunny será uma grande estrela da Marvel e Aaron Taylor-Johnson agora está trabalhando em Kraven, então ele é Kraven”, disse ele.

Benito Antonio Martinez Ocasio, nome do rapper Bad Bunny, vai interpretar El Muerto, vilão parecido com o Bane. Ele usa uma máscara de luchador, que lhe dá super-força.

Mais sobre El Muerto

El Muerto é Juan-Carlos Sanchez, um homem que ganha super-força graças a uma máscara mística passada de geração em geração na família dele.

O projeto faz parte do universo Homem-Aranha que a Sony vem criando. Além deste filme, outros como Madame Teia e Kraven, o Caçador estão em desenvolvimento.

Até o momento, nenhum diretor ou roteirista foram contratados.

A estreia de El Muerto está agendada para 12 de janeiro de 2024.

