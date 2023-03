Sorria: Terror terá continuação

Sorria (Smile), o maior filme de terror do ano passado, vai ter uma sequência. A informação é do Hollywood Reporter.

Parker Finn, que escreveu e dirigiu o filme, retomará suas funções em Sorria 2. O longa faz parte de um acordo fechado por Finn e a Paramount Pictures para a produção de novos filmes.

Continua depois da publicidade

Baseado no curta-metragem do próprio cineasta, Laura Hasn’t Slept (2020), Sorria se tornou um grande sucesso de bilheteria de 2022, faturando US$ 216 milhões para seu orçamento de US$ 17 milhões.

O terror é centrado na Dra. Rose Cotter (Sosie Bacon), que tem a vida mudada após testemunhar a morte brutal e bizarra de uma paciente no seu consultório. A partir daí, ela começa a experimentar ocorrências assustadoras que ela não consegue explicar.

Não há previsão de lançamento para Sorria 2.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.