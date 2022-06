Spiderhead: Cena mais difícil de ser filmada não é a que você pensa

Spiderhead, novo filme de Chris Hemsworth (Thor: Amor e Trovão) na Netflix, já é um sucesso na plataforma de streaming com sua história cheia de reviravoltas sobre drogas psicotrópicas, prisões e burocracia.

No entanto, gravar cenas tão intensas não é um trabalho fácil, e o ator Miles Teller (Top Gun: Maverick) revelou em uma entrevista recente à própria Netflix qual foi a cena mais difícil – e não foi nenhuma relacionada a ação!

“Provavelmente a cena de Laffodil com Chris e eu”, disse Teller, referindo-se ao momento em que seus personagens ingerem com uma droga indutora de euforia. “Porque tivemos que rir continuamente por algumas horas”, revela o ator.

Para a cena ser convincente, os atores realmente precisavam rir com vontade, e isso não deve ser algo tão fácil em meio a um dia cansativo de filmagens, ainda mais tendo de repetir a cena algumas vezes.

Netflix divulga cena do filme com Chris Hemsworth

A Netflix liberou uma cena de Spiderhead, novo filme com Chris Hemsworth, o Thor dos filmes da Marvel.

“Em uma penitenciária de última geração, um detento participa de um experimento com drogas que controlam as emoções para um gênio da indústria farmacêutica”, diz a sinopse do filme.

O longa é do diretor Joseph Kosinski, que está em Top Gun: Maverick. O cineasta escalou um elenco pesado para Spiderhead.

Além do astro de Vingadores, Miles Teller, de Top Gun 2, e Jurnee Smollett, que se destaca em Lovecraft Country, também estarão no filme da Netflix. O roteiro fica com a famosa dupla de Deadpool, Rhett Reese e Paul Wernick.

Spiderhead já está disponível na Netflix. Veja a cena, abaixo.

