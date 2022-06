Spiderhead: Netflix divulga cena do filme com Chris Hemsworth; veja

A Netflix liberou uma cena de Spiderhead, novo filme com Chris Hemsworth, o Thor dos filmes da Marvel.

“Em uma penitenciária de última geração, um detento participa de um experimento com drogas que controlam as emoções para um gênio da indústria farmacêutica”, diz a sinopse do filme.

O longa é do diretor Joseph Kosinski, que está em Top Gun: Maverick. O cineasta escalou um elenco pesado para Spiderhead.

Além do astro de Vingadores, Miles Teller, de Top Gun 2, e Jurnee Smollett, que se destaca em Lovecraft Country, também estarão no filme da Netflix. O roteiro fica com a famosa dupla de Deadpool, Rhett Reese e Paul Wernick.

Spiderhead estreia em 17 de junho na Netflix. Veja a cena, abaixo.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.