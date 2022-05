Spin-off cancelado de Aquaman pode virar outra coisa, diz diretor

Após o sucesso de Aquaman nos cinemas no final de 2018, a Warner Bros contratou o cineasta James Wan para dirigir também The Trench, um spin-off do longa da DC que seria um filme de terror baseado nas criaturas do fundo do oceano.

Com a experiência de Wan em filmes de terror, o projeto tinha tudo para ser um sucesso, mas acabou sendo cancelado e nunca foi levado adiante.

Continua depois da publicidade

No entanto, James Wan confessou em entrevista recente ao Comic Book que algumas das ideias deste projeto podem ser reutilizadas em oportunidades futuras.

Ele disse: “Ouça, eu sinto que tudo que eu invento, tudo que eu faço, se surgir com algo que eu não use, isso não significa que eu não possa me inspirar para usar isso de uma maneira diferente. Esse é o meu problema, é que eu tenho muitas ideias e muitas delas são apenas filtradas, mas obviamente, não posso usar todas. Então eu diria que de todos os diferentes pensamentos e ideias que eu tive, eu acabei usando talvez 20-30% deles no meu trabalho, então eu tenho uma gaveta cheia de ideias que podem se transformar em outra coisa.”

Enquanto não sabemos sobre o futuro de The Trench, você pode conferir Aquaman 2 nos cinemas em março de 2023.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.