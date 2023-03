Spin-off de John Wick vai explorar origem do personagem de Keanu Reeves

John Wick 4: Baba Yaga finalmente chega aos cinemas, mas esse está longe de ser o fim da franquia com Keanu Reeves, que já tem dois spin-offs confirmados. Um deles é a série sobre o hotel Continental e o outro o filme Ballerina, que também mostrará um pouco da origem de Wick.

Durante entrevista ao ScreenRant sobre John Wick 4, o roteirista Shay Hatten falou sobre o spin-off, Ballerina.

Ele explicou como o filme é preparado em John Wick 3, e como ele vai explorar uma nova personagem que compartilha origens semelhantes a Wick.

“Ballerina tem sido uma jornada completamente fascinante para mim em geral, porque começou como algo que não estava relacionado aos filmes de John Wick seis anos atrás. E então Chad foi gentil o suficiente para nos deixar meio que prepará-lo no terceiro filme, mostrando o teatro de balé. E por natureza disso, meio que encaixou essa história muito bem. Mas é muito legal, porque essa história [não estava] ligada ao universo de John Wick; era ambientada em uma parte diferente do mundo”.

“O roteiro original era ambientado nos Alpes suíços, que é um território que os filmes de John Wick não tocaram. Então, eu acho que, de uma ótima maneira, isso significava que poderíamos nos ater à história original daquele roteiro de Ballerina sem pisar nos dedos dos pés de John Wick. Mas também é uma personagem que sabemos que foi para a mesma academia de balé que John. Acho que em Ballerina você verá algumas das dicas do que John experimentou durante suas origens naquele lugar, mas através dos olhos de uma personagem diferente. Ele ainda resolve algumas das respostas de Wick, apenas através dos olhos de uma nova personagem”.

John Wick 4 está chegando

“John Wick enfrenta seus adversários mais letais até agora na próxima quarta parte da série. Com o preço por sua cabeça cada vez maior, Wick leva sua luta contra a Alta Cúpula de forma global, enquanto procura os jogadores mais poderosos do submundo, de Nova York a Paris, de Osaka a Berlim”, revela a sinopse.

Keanu Reeves interpreta John Wick, um assassino aposentado que se torna ativo novamente em sua busca por vingança.

Com a direção de Chad Stahelski, o roteiro de John Wick 4 foi escrito por Shay Hatten e Michael Finch.

Além de Keanu Reeves no papel principal, o filme conta com Donnie Yen (Mulan), Bill Skarsgard (It: A Coisa), Hiroyuki Sanada (Westworld) e a popstar Rina Sawayama no elenco principal.

Com quase 3 horas de duração, o filme será o mais longo da franquia.

John Wick 4: Baba Yaga estreia em 23 de março no Brasil.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.