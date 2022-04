Stan Lee ficou desapontado com Homem-Aranha com Tobey Maguire; veja por quê

Os filmes do Homem-Aranha com Tobey Maguire são amados até hoje. Curiosamente, a primeira reação de Stan Lee ao ver um trecho do primeiro longa-metragem não foi muito boa.

O diretor Sam Raimi revelou à Variety que Stan Lee ficou decepcionado com a computação gráfica (CGI) do filme, mas isso porque ele viu um trecho não finalizado do filme, apenas uma prévia.

‎”Um dos maiores momentos de ‎‎Homem-Aranha‎‎ foi mostrar a Stan Lee pela primeira vez o CGI do Homem-Aranha balançando na teia. Olhei para ele, e ele era como um tio, sabe? E ele sussurra no meu ouvido, ‘É isso?’. E então percebi que ele não sabia que era uma pré-visualização”, disse Sam Raimi.

“Ele era novo no lado tecnológico das coisas. Ele ficou tão desapontado! Eu quase chorei! Eu disse: ‘Stan, o mundo nunca viu nada parecido’. ‘Sim, mas não parece legal’. Eu disse a ele: ‘Não se preocupe. Vai ser ótimo’. De qualquer forma, quando ele viu o filme terminado, ele tinha um monte de lágrimas nos olhos, porque esse é o bebê dele”, acrescentou o diretor.

Diretor confirma interesse em Homem-Aranha 4 com Tobey Maguire

Em entrevista com o Movie Pilot, o diretor Sam Raimi confirmou o seu interesse em fazer Homem-Aranha 4, com Tobey Maguire.

O cineasta já havia declarado que, por muito tempo, pensou que o projeto nunca seria realizado, mas agora com todo o conceito de multiverso, ele não duvida de mais nada.

“Eu não achava que fosse possível. Mas com o multiverso, eu percebi que, agora, tudo é possível. Então, estou completamente interessado nisso.”

Homem-Aranha 4 chegou a ser anunciado, mas nunca saiu do papel por conta de diferenças criativas entre Sam Raimi e a Sony.

Recentemente, Tobey Maguire voltou como a sua versão de Peter Parker em Homem-Aranha: Sem Volta para Casa.

Já Sam Raimi é o diretor de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), o próximo lançamento do Marvel Studios.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) chega aos cinemas em 5 de maio de 2022.

