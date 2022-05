Stan Lee pode voltar a aparecer em filmes e produtos da Marvel

Stan Lee, mente criativa por trás de vários personagens icônicos da Marvel, incluindo o Homem-Aranha, faleceu em 2018 aos 95 anos.

Seu rosto se tornou conhecido mesmo entre a geração mais nova de fãs por suas aparições especiais nos filmes do MCU, o que não aconteceu desde sua morte. No entanto, tudo está prestes a mudar!

Continua depois da publicidade

A imprensa americana noticiou nesta quarta-feira, 18 de maio, que a Marvel assinou um acordo de licenciamento do uso de imagem de Stan Lee. A informação é do The Hollywood Reporter.

Através desta nova licença, a Marvel pode usar a imagem, voz e assinatura de Stan Lee em filmes, séries, brinquedos, parques temáticos e mais produtos.

Com a autorização da Stan Lee Universe, será possível usar tecnologia de CGI para “reviver” o astro e promover sua participação em futuros projetos do MCU, caso seja do interesse da Marvel.

No entanto, à época de sua morte, a vice-presidente executiva de produção da Marvel Studios, Victoria Alonso, disse: “Essa é a lenda, o homem, nunca tentaremos substitui-lo. Outras pessoas aparecerão, e então você terá alguém tão fenomenalmente criativo quanto [o presidente da Marvel Studios] Kevin Feige, mas há apenas um Stan Lee.”.

“Isso realmente garante que Stan, por meio de tecnologia digital, imagens de arquivo e outras formas, viva no local mais importante: os filmes da Marvel e os parques temáticos da Disney. É um negócio amplo”, disse Andy Heyward, presidente e CEO da Genius Brands.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.