Star Trek e Top Gun ganham show épico com drones; veja

A franquia Star Trek tem mostrado uma visão para o futuro desde sempre, e em um festival com drones decorados com luzes, os fãs tiveram uma experiência espetacular com um dos drones inspirados na Enterprise.

A exibição foi parte de um grande show de drones com LEDs realizado pela Paramount+. Star Trek possui vários filmes e séries no streaming, e a nave Enterprise retornou em Star Trek: New Worlds neste ano.

Durante toda a noite, a Paramount+ fez parceria com o festival Vivid Sydney deste ano, para encantar o público com o maior show de drones e luzes já visto no Hemisfério Sul.

Todo o show, também inclui homenagens a Top Gun, Bob Esponja e outros conteúdos do streaming. Abaixo, você pode conferir um pouco do show:

O show poderia ser visto a quilômetros da cidade

Para quem não conhece, o Vivid Sydney é um festival anual com luzes, música e exposição de inovação e tecnologia realizado entre o fim do mês de Maio e início de Junho.

A Paramount+ contou com a ajuda da Skymagic, uma das principais empresas de show com drones, transformando 600 drones equipados com LEDs montando uma coreografia com mudanças de forma resultando em imagens e sequências 3D, celebrando os filmes e séries da plataforma.

Iluminando o horizonte de Sydney, os drones ilustraram cenas e obejtos, incluindo elementos de Missão Impossível, Halo, Patrulha Canina, South Park e os caças de Top Gun: Maverick.

Star Trek: Stranger New Worlds tem sua primeira temporada disponível no Paramount+. Já Top Gun: Maverick está em exibição nos cinemas.

