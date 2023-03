Star Wars: Filmes de Patty Jenkins e Kevin Feige são cancelados

A Lucasfilm anunciou em dezembro de 2020 que Patty Jenkins, diretora de Mulher-Maravilha 1 e 2, comandaria um novo filme de Star Wars, intitulado Rogue Squadron. Agora, de acordo com a Variety, o projeto não está mais em desenvolvimento.

Ainda segundo a publicação, outro filme de Star Wars, esse comandado por Kevin Feige, chefe da Marvel Studios, também foi engavetado.

Em maio do ano passado, o roteirista Michael Waldron (Doutor Estranho 2) chegou a ser escolhido para escrever o roteiro. Cinco meses depois, Feige contratou Waldron para escrever Vingadores: Guerras Secretas, que marcará o fim da Saga do Multiverso da Marvel, e esse e mais 19 projetos em desenvolvimento no estúdio impediram Feige de assumir compromisso com a saga Star Wars.

Anunciado em 2017, um novo filme de Star Wars com o diretor Rian Johnson (Star Wars: Os Últimos Jedi) também estava nos planos da Lucasfilm, mas o cineasta decidiu passar na frente outros projetos, como o filme Glass Onion: Um Mistério Knives Out e a série Poker Face, que agora o manterá ocupado.

Um dos únicos projetos de Star Wars que continuam ativos é o filme com Taika Waititi (Thor: Amor e Trovão), que deve ser lançado em dezembro de 2025. Segundo a Variety, além de dirigir o longa, o diretor também deve ter um papel na produção.

De acordo com a publicação, a Lucasfilm também quer outro filme de Star Wars, esse comandado por Sharmeen Obaid-Chinoy, vencedor de dois Oscars de melhor documentário e que fez sua estreia como diretor de live-action na série Ms. Marvel. Os roteiristas Damon Lindelof (Watchmen) e Justin Britt-Gibson (Counterpart) já estão contratados para escreverem o projeto.

A Lucasfilm não confirmou os cancelamentos dos projetos, mas é esperado que o estúdio anuncie o futuro da franquia Star Wars no evento Star Wars Celebration, que vai começar no dia 7 de abril.

Por enquanto, a saga se expande na TV, com as séries The Mandalorian, Andor e as vindouras The Acolyte, Skeleton Crew e Ahsoka.

